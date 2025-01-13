Пожар в тульском военном госпитале локализовали

Фото: Алексей Пиратов / РИА Новости

В Туле локализовали пожар в военном госпитале, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации ведомства, тушение пожара осложняется из-за конструктивных особенностей здания: в строении используются деревянные перекрытия и перегородки с пустотами. Несмотря на это, удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.

На месте происшествия работают 65 сотрудников МЧС и задействовано 22 единицы спецтехники. Эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.

Video

Из-за пожара временно изменены маршруты городских автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.

Возгорание в центре Тулы в доме на улице Советская, 15 произошло 13 января. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. По указанному адресу располагается медицинский отряд воздушно-десантных войск.

Из здания были эвакуированы 57 человек, среди которых находились военнослужащие срочной службы. Пострадавших или погибших нет. Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки.