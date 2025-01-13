Пожар в тульском военном госпитале локализовали
В Туле локализовали пожар в военном госпитале, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации ведомства, тушение пожара осложняется из-за конструктивных особенностей здания: в строении используются деревянные перекрытия и перегородки с пустотами. Несмотря на это, удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.
На месте происшествия работают 65 сотрудников МЧС и задействовано 22 единицы спецтехники. Эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.
Из-за пожара временно изменены маршруты городских автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.
Возгорание в центре Тулы в доме на улице Советская, 15 произошло 13 января. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. По указанному адресу располагается медицинский отряд воздушно-десантных войск.
Из здания были эвакуированы 57 человек, среди которых находились военнослужащие срочной службы. Пострадавших или погибших нет. Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов