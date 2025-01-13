Москвичей предупредили о мошенничестве с фейковыми запросами от школ
Департамент образования и науки Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества с фальшивыми запросами от образовательных учреждений. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале «Московское образование».
Мошенники звонят жертвам, представляются администрацией школы и просят передать код из сообщения, присланного на телефон от «Госуслуг». Информация якобы нужна им для того, чтобы продлить обучение на второе полугодие.
«Помните — сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов», — говорится в сообщении ведомства.
МВД раскрыло также два других способа мошенников получать доступ к «Госуслугам». В одном из случаев злоумышленники притворяются операторами связи и также просят назвать код, присланный на телефон.
Затем они меняют пароль от аккаунта и оставляют свой номер в поле подсказки к паролю, при звонке по которому начинают убеждать перевести деньги на безопасный счет под предлогом того, чтобы никто не взял через украденный аккаунт на «Госуслугах» кредит.
Во второй схеме мошенники крадут доступ, используя возможность получить его через старый номер владельца аккаунта: если к преступникам после перепродажи операторами попадает старый номер мобильного, они могут попытаться восстановить доступ к аккаунту через него.
Читайте РБК в Telegram
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов