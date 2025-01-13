Москвичей предупредили о мошенничестве с фейковыми запросами от школ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Департамент образования и науки Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества с фальшивыми запросами от образовательных учреждений. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале «Московское образование».

Мошенники звонят жертвам, представляются администрацией школы и просят передать код из сообщения, присланного на телефон от «Госуслуг». Информация якобы нужна им для того, чтобы продлить обучение на второе полугодие.

«Помните — сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов», — говорится в сообщении ведомства.

МВД раскрыло также два других способа мошенников получать доступ к «Госуслугам». В одном из случаев злоумышленники притворяются операторами связи и также просят назвать код, присланный на телефон.

Затем они меняют пароль от аккаунта и оставляют свой номер в поле подсказки к паролю, при звонке по которому начинают убеждать перевести деньги на безопасный счет под предлогом того, чтобы никто не взял через украденный аккаунт на «Госуслугах» кредит.

Во второй схеме мошенники крадут доступ, используя возможность получить его через старый номер владельца аккаунта: если к преступникам после перепродажи операторами попадает старый номер мобильного, они могут попытаться восстановить доступ к аккаунту через него.