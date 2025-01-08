Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Обломки сбитых дронов упали на промышленный объект в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, силы ПВО сбили беспилотники.
«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
Около часа назад Бусаргин со ссылкой на информацию от Минобороны предупредил об угрозе атаки дронов. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил он.
В декабре Бусаргин рассказывал об атаке дронов на военный аэродром. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
В Саратовской области вблизи города Энгельс находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой базируются самолеты дальней авиации. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.
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