Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Губернатор сообщил, что над городом сбили беспилотники. Перед этим он предупреждал об угрозе атаки дронов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Обломки сбитых дронов упали на промышленный объект в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, силы ПВО сбили беспилотники.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Около часа назад Бусаргин со ссылкой на информацию от Минобороны предупредил об угрозе атаки дронов. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил он.

В декабре Бусаргин рассказывал об атаке дронов на военный аэродром. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Саратовской области вблизи города Энгельс находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой базируются самолеты дальней авиации. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.