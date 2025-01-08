 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор сообщил, что над городом сбили беспилотники. Перед этим он предупреждал об угрозе атаки дронов
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Обломки сбитых дронов упали на промышленный объект в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, силы ПВО сбили беспилотники.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночь
Политика

Около часа назад Бусаргин со ссылкой на информацию от Минобороны предупредил об угрозе атаки дронов. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил он.

В декабре Бусаргин рассказывал об атаке дронов на военный аэродром. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Саратовской области вблизи города Энгельс находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой базируются самолеты дальней авиации. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Роман Бусаргин Саратовская область Энгельс беспилотники
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника над Россией за ночь
Политика
Над Ростовской областью сбили 37 дронов за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортацииОбщество, 05:18
Бельгийцев призвали не есть рождественские елкиОбщество, 05:03
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в ЭнгельсеПолитика, 04:36
В аэропорту Кишинева нашли взрывное устройство в игрушечной машинеОбщество, 04:18
В Германии двое мужчин погибли при стрельбе на предприятииОбщество, 04:07
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожараОбщество, 04:02
Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛАПолитика, 03:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУПолитика, 03:18
В Стамбуле раскрыли банду мошенников, обманывавших туристовОбщество, 03:00
Стали известны дата и место похорон Жан-Мари Ле ПенаПолитика, 02:57
В партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российскойПолитика, 02:54
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41