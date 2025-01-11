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Военная операция на Украине ,  
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Дроны врезались в два жилых дома в Котовске

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Военная операция на Украине
Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Здания получили повреждения, также пострадали несколько человек

Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Первышов.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал он.

Глава региона добавил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения. В пресс-службе губернатора Тамбовской области сообщили РЕН ТВ, что жители нескольких  пострадавших квартир находятся у родственников и соседей, им оказали необходимую помощь.

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Телеграм-канал Mash пишет, что дроны врезались в пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозной. На опубликованной им фотографии видно, что в одном из домов выбиты окна и вывернуты балконы на нескольких этажах.

По данным канала, в результате атаки дронов пострадали как минимум пять человек.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В ночь на 11 января дроны также атаковали Воронежскую область, о работе ПВО сообщили власти Анапы. По предварительным данным, в городе нет разрушений и пострадавших.

Беспилотники неоднократно атаковали и Тамбовскую область: 19 декабря в Мичуринском округе региона произошел пожар на площади 105 кв. м после атаки дронов. Огонь потушили, разрушений и жертв не было.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тамбовская область беспилотники Военная операция на Украине
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