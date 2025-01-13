На Кубани восстановили подачу газа по «Турецкому потоку» после атаки БПЛА
В Краснодарском крае сотрудники «Газпрома» восстановили оборудование компрессорной станции «Русская» после атаки украинских дронов, подача газа в трубопровод «Турецкий поток» происходит в штатном режиме, сообщило Минобороны.
Ранее 11 января украинские военные попытались нанести удар с помощью беспилотников по станции, которая обеспечивает подачу газа.
ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди обслуживающего персонала станции пострадавших нет.
Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это начальная точка поставок газа по «Турецкому потоку», говорится в материалах «Газпрома». На станции по состоянию на 2020 год были установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.
Минобороны отчиталось 11 января, что силы ПВО сбили за ночь 85 беспилотников. Из них 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Городские власти Анапы сообщали о работе систем ПВО 11 января. После атаки никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано, уточняли в пресс-службе мэрии города.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов