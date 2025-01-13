На Кубани восстановили подачу газа по «Турецкому потоку» после атаки БПЛА

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае сотрудники «Газпрома» восстановили оборудование компрессорной станции «Русская» после атаки украинских дронов, подача газа в трубопровод «Турецкий поток» происходит в штатном режиме, сообщило Минобороны.

Ранее 11 января украинские военные попытались нанести удар с помощью беспилотников по станции, которая обеспечивает подачу газа.

ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди обслуживающего персонала станции пострадавших нет.

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это начальная точка поставок газа по «Турецкому потоку», говорится в материалах «Газпрома». На станции по состоянию на 2020 год были установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.





Минобороны отчиталось 11 января, что силы ПВО сбили за ночь 85 беспилотников. Из них 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Городские власти Анапы сообщали о работе систем ПВО 11 января. После атаки никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано, уточняли в пресс-службе мэрии города.