Эвакуация мирных жителей из Курахово российскими военными попала на видео

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Российские военные начали эвакуировать мирных жителей из Курахово, о взятии которого Минобороны отчиталось в начале января. На кадрах, снятых ведомством, видны разрушения в городе, улицы, оставшаяся разбитая военная техника. На кадрах также видны люди, которые грузят в военные грузовики свои вещи, а потом забираются сами.

Эвакуацией занимаются подразделения Южной группировки войск, сообщило Минобороны. Российские власти сообщали, что будут заниматься восстановлением Курахово. В городе серьезные повреждения, сообщал глава ДНР Денис Пушилин.