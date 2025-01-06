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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска полностью заняли город Курахово

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Военная операция на Украине
Бои за Курахово продолжались с начала ноября. По оценкам Минобороны, потери ВСУ превысили 12 тыс. человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска полностью заняли город Курахово в ДНР, сообщило Минобороны России. Там сообщили, что бои за этот населенный пункт вели подразделения «Южной» группировки войск.

В военном ведомстве отметили, что за последние 10 лет Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем. Обороняли его в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. человек, указывается в сообщении.

По оценкам Минобороны, потери ВСУ в боях в Курахово составили более 12 тыс. человек. Были уничтожены порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.

Как рассказали в военном ведомстве, контроль над Курахово лишит ВСУ возможности вести обстрелы из артиллерийских систем Донецка, а российским войскам позволит нарастить темпы продвижения по территории ДНР.

«Особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города Курахово военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад», — говорится в сообщении.

Бои за Курахово шли с начала ноября. Российским подразделениям удалось занять населенные пункты к северу от водохранилища, а также к югу от города. В конце декабря представители властей ДНР сообщили, что под контроль российской армии перешла вся жилая застройка, а украинским подразделениям удавалось удерживать завод и электростанцию в западной части города.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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