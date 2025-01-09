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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о планах восстановить Курахово

Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Город Курахово в Донецкой Народной Республике, взятые российскими военными в январе, будут восстанавливать, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, «исходя из места расположения населенного пункта» и «его направления», можно сказать, что «Курахово будет восстанавливаться», — заявил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что город серьезно поврежден, а специалисты представят полную картину по восстановлению. Срок, по его словам, зависят от оперативной обстановки.

Российские войска полностью заняли город Курахово
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О том, что российские войска полностью заняли город Курахово в ДНР, сообщило 6 января Минобороны России, указав, что бои за этот населенный пункт вели подразделения «Южной» группировки войск. В военном ведомстве отметили, что за последние десять лет город был превращен в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем. Обороняли его в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. человек, указывается в сообщении.

Бои за Курахово шли с начала ноября. В конце декабря представители властей ДНР сообщили, что под контроль российской армии перешла вся жилая застройка, а украинским подразделениям удавалось удерживать завод и электростанцию в западной части города.

Как рассказали в Минобороны, контроль над Курахово лишит ВСУ возможности вести обстрелы из артиллерийских систем Донецка, а российским войскам позволит нарастить темпы продвижения по территории ДНР.

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Теги
Курахово ДНР восстановление Денис Пушилин
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