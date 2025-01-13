Долг экс-полковника МВД Захарченко по штрафу за взятки вырос на ₽8,2 млн

Дмитрий Захарченко (справа) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Долг по штрафу осужденного за взяточничество экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко вырос до 125,5 млн руб. (на 8,2 млн руб.), так как тот не выплатил деньги в срок. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В 2020 году суд начал исполнительное производство о взыскании с Захарченко более чем 117,2 млн руб., но из-за неуплаты долга в положенный срок экс-полковнику начислили еще 8,2 млн руб. Сейчас общая сумма долга составляет 125 529 837 руб.

В мае 2022 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн руб. по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров за покровительство работе «обнальной» площадки.

Ранее, в 2019 году, суд также назначил Захарченко уголовный штраф в размере 117,99 млн руб. и приговорил его к 13 годам лишения свободы, окончательное наказание назначили по совокупности двух приговоров.

Как установил суд, бизнесмен, бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов (в 2018 году Forbes поместил его на первое место в рейтинге «королей госзаказа») пользовался услугами созданной на базе Инкредбанка «площадки» для незаконных банковских операций, в том числе для отмывания денег, а Захарченко получал взятки от создавших ее банкиров за покровительство. Маркелова суд приговорил к восьми годам лишения свободы, но позже его освободили из-под стражи на фоне онкологического заболевания. Бизнесмен умер в середине июля 2023 года.