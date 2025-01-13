Глава Калифорнии спрогнозировал «намного больше» погибших при пожарах

Общее число погибших при пожарах в Калифорнии будет «намного больше» 16 человек, гибель которых подтверждена, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает The Washingtin Post (WP).

По мнению Ньюсома, эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

Пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). Пламя уничтожило 12 тыс. строений и вынудило десятки тысяч человек покинуть свои дома.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

По одной из версий, возгорание в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии произошло из-за оборванного провода коммунальной компании Edison International.