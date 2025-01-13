 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Калифорнии спрогнозировал «намного больше» погибших при пожарах

Общее число погибших при пожарах в Калифорнии будет «намного больше» 16 человек, гибель которых подтверждена, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает The Washingtin Post (WP).

По мнению Ньюсома, эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

Пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). Пламя уничтожило 12 тыс. строений и вынудило десятки тысяч человек покинуть свои дома.

Стало известно еще о трех жертвах пожаров в Калифорнии
Общество

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

По одной из версий, возгорание в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии произошло из-за оборванного провода коммунальной компании Edison International.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Калифорния США лесные пожары
Материалы по теме
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в Калифорнии
Общество
Илон Маск обвинил в пожарах власти Калифорнии
Общество
Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в Калифорнии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на УкраинуПолитика, 02:41
Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дроновПолитика, 02:40
В разных районах Роттердама произошли три взрыва в жилых домахОбщество, 02:35
Глава Калифорнии спрогнозировал «намного больше» погибших при пожарахОбщество, 02:09
Telegraph рассказала о строительстве Китаем барж для десанта на ТайваньПолитика, 01:45
Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинилсяПолитика, 01:38
Болтон посоветовал мировым лидерам учиться гольфу ради дружбы с ТрампомПолитика, 01:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение комы КеосаянаПолитика, 00:45
«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 00:11
Министр обороны Польши посоветовал не летать в МосквуПолитика, 00:05
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 годуОбщество, 00:00
WP узнала, почему Белый дом не против присвоения Трампом заслуг БайденаПолитика, 12 янв, 23:51
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсовОбщество, 12 янв, 23:24
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 12 янв, 22:29