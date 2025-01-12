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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области при ударе ВСУ погибла женщина

Богомаз: при ударе ВСУ по Брянской области погибла женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: knyazevfoto / Shutterstock
Фото: knyazevfoto / Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Карачевскому району Брянской области, в результате одна женщина погибла и еще одна пострадала, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Раненую доставили в больницу, медики оказывают ей помощь. Губернатор пообещал оказать семьям пострадавшей и погибшей материальную помощь.

Предварительно, при ударе также было повреждено несколько домов.

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
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Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Утром Богомаз сообщал о сбитом над регионом беспилотнике, днем — о еще одном.

Ночью накануне, 11 января, дроны врезались в две многоэтажки в Тамбовской области, в результате там пострадали семь человек.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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