Богомаз: при ударе ВСУ по Брянской области погибла женщина

В Брянской области при ударе ВСУ погибла женщина

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Карачевскому району Брянской области, в результате одна женщина погибла и еще одна пострадала, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Раненую доставили в больницу, медики оказывают ей помощь. Губернатор пообещал оказать семьям пострадавшей и погибшей материальную помощь.

Предварительно, при ударе также было повреждено несколько домов.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Утром Богомаз сообщал о сбитом над регионом беспилотнике, днем — о еще одном.

Ночью накануне, 11 января, дроны врезались в две многоэтажки в Тамбовской области, в результате там пострадали семь человек.