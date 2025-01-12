В Брянской области при ударе ВСУ погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Карачевскому району Брянской области, в результате одна женщина погибла и еще одна пострадала, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Раненую доставили в больницу, медики оказывают ей помощь. Губернатор пообещал оказать семьям пострадавшей и погибшей материальную помощь.
Предварительно, при ударе также было повреждено несколько домов.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Утром Богомаз сообщал о сбитом над регионом беспилотнике, днем — о еще одном.
Ночью накануне, 11 января, дроны врезались в две многоэтажки в Тамбовской области, в результате там пострадали семь человек.
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