 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Минобороны: над Брянской областью ночью силы ПВО сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников
Политика

В ночь накануне, 11 января, как отчитывалось военное ведомство, были сбиты 85 беспилотников, большую часть из них, 31, перехватили над акваторией Черного моря. В Тамбовской области дроны врезались в две многоэтажки, в результате там пострадали семь человек.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Брянская область беспилотники Минобороны Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
СК завел дело о теракте после попадания дронов в пятиэтажки в Котовске
Политика
Семь человек пострадали при попадании дронов в дома в Тамбовской области
Политика
Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Швейцарская народная партия призвала министра обороны Амхерд к отставкеПолитика, 08:59
Вэнс смягчил обещание Трампа освободить всех участников штурма КапитолияПолитика, 08:53
Пулково ограничил прием и отправку рейсов из-за погодыОбщество, 08:44
Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотникеПолитика, 08:22
Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в КалифорнииПолитика, 08:11
Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистовОбщество, 08:00
Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по УкраинеПолитика, 07:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Около 700 человек задержали на акции климатических активистов под ГаагойПолитика, 07:43
Не менее десяти человек погибли при взрыве на заправке в ЙеменеОбщество, 07:36
Овечкин сократил отставание от Гретцки и повторил рекорд ХоуСпорт, 07:25
Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителямиОбщество, 07:00
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в КалифорнииОбщество, 06:55
Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейнаОбщество, 06:48
Повара обвинили в подготовке к участию в террористической организацииПолитика, 06:35