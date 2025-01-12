Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Глава региона Александр Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.
В ночь накануне, 11 января, как отчитывалось военное ведомство, были сбиты 85 беспилотников, большую часть из них, 31, перехватили над акваторией Черного моря. В Тамбовской области дроны врезались в две многоэтажки, в результате там пострадали семь человек.
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