Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь накануне, 11 января, как отчитывалось военное ведомство, были сбиты 85 беспилотников, большую часть из них, 31, перехватили над акваторией Черного моря. В Тамбовской области дроны врезались в две многоэтажки, в результате там пострадали семь человек.