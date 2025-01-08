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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников
Политика

Ранее, утром 6 января, Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 12 украинских беспилотников, два из которых над Брянской областью. О последствиях военное ведомство не сообщало.

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Брянская область беспилотники ПВО Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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