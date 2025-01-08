Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, утром 6 января, Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 12 украинских беспилотников, два из которых над Брянской областью. О последствиях военное ведомство не сообщало.
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