Внук Пугачевой рассказал о ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков (Фото: npresnyakov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), где с 7 января продолжаются лесные пожары.

«Мы живем в стрессовом состоянии уже три дня, мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Переживаем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — написал Пресняков.

Лесные пожары охватили несколько районов Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу, Итон, Херст и другие. В районе Большого Лос-Анджелеса площадь возгорания достигла 39 тыс. акров (15,8 тыс. га), огонь уничтожил целые населенные пункты и свыше 12 тыс. зданий. По данным NBC News, жертвами пожаров стали 16 человек.

Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщала об отсутствии воды в гидрантах, что подвело пожарных.

Накануне Daily Mail писал об обрушившемся на округ Лос-Анджелес огненном торнадо — столпе огня, пепла и дыма, которое возникает из-за огня и сильного ветра.