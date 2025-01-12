У дома Харрис в Калифорнии задержали двух нарушителей комендантского часа

У дома Харрис в Калифорнии после сообщений о взломе задержали двух нарушителей

Фото: Mike Blake / Reuters

В Лос-Анджелесе у дома вице-президента США Камалы Харрис были задержаны два нарушителя комендантского часа, сообщает местный телеканал ABC7.

Перед их задержанием в полицию поступил звонок о возможном взломе в резиденции Харрис. Правоохранители, прибывшие после этого к дому вице-президента, не обнаружили никаких признаков взлома и задержали двух человек за нарушение комендантского часа, объявленного в городе в связи с охватившими его лесными пожарами.

NBC4 Los Angeles со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что мужчины в момент задержания, «вероятно, понятия не имели, где находятся». Официальные лица заявили, что нет никаких доказательств о том, что они когда-либо проникали на территорию резиденции Харрис.

Телеканал отмечает, что дом вице-президента находится под охраной Секретной службы США.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе огонь охватил в том числе элитный район Пасифик-Палисейдс, а также расположенный вблизи город Малибу. Оттуда были эвакуированы более 150 тыс. человек, в зону эвакуации в том числе попала и резиденция Харрис.

По последним данным, жертвами стихии стали 16 человек. 9 января в зонах обязательной эвакуации в Лос-Анджелесе начал действовать комендантский час с 18:00 до 6:00.