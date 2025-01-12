Стало известно еще о трех жертвах пожаров в Калифорнии

Число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек, сообщает NBC News.

Возгорание в Палисейдсе распространяется на восток, к Брентвуду, отмечает издание.

Всего огонь охватил территорию площадью 39 тыс. акров (15783 га) в районе Большого Лос-Анджелеса, уничтожив целые населенные пункты и более 12 тыс. строений.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести расследование в связи с падением давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщениями о недоступности поставок из водохранилища в долине Санта-Инес.

Ранее пожарные службы назвали новую версию возникновения лесных пожаров: возможно, возгорание в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии произошло из-за оборванного провода коммунальной компании Edison International.

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Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.