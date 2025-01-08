Резиденция Харрис попала под эвакуацию из-за лесных пожаров
В зону эвакуации в связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает NBC News.
Об эвакуации района Пасифик Палисейдс на западе США стало известно утром 7 января, тогда пожар быстро распространился из-за сильного ветра до Санта-Аны. Позднее зона эвакуации расширилась. Как отмечает телеканал, Харрис в настоящее время находится в Вашингтоне.
Более 30 тыс. жителям района пришлось эвакуироваться. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. В Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение.
Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули ранее сообщала, что под угрозой из-за распространения огня находятся более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек. Кроме этого, по данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.
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