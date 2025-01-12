Швейцарская народная партия призвала министра обороны Амхерд к отставке
Швейцарская народная партия (SVP; занимает 67 мест из 200 в Национальном совете — нижней палате парламента Швейцарии) призывает министра обороны страны Виолу Амхерд к отставке. Об этом говорится на сайте фракции.
В SVP считают, что Швейцария «больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность». Это, как заявляют в партии, стало следствием политических ошибок и неправильных назначений, в частности в Минобороны страны и армии.
«Госпожа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Она допускает поставки оружия, заказанного для Швейцарии, на Украину. Это неправильные приоритеты, федеральный советник!» — говорится в сообщении SVP.
Среди основных проблем, связанных с обороноспособностью Швейцарии, в партии назвали «неясное финансирование армии» и сокращение ее численности, а также «вялые» проекты вооружений и сближение с НАТО вместо вооруженного нейтралитета.
Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.
В мае Schweizer Radio und Fernsehen сообщала, что правительство Швейцарии хочет добиться возможности отклоняться от запрета на реэкспорт оружия при «исключительных обстоятельствах» и на ограниченный период, если это отвечает интересам страны. В октябре Амхерд, которая на тот момент занимала пост президента страны, заявила о необходимости в интересах бизнеса смягчить ограничения на реэкспорт.
Читайте РБК в Telegram
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов