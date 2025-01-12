Швейцарская народная партия призвала министра обороны Амхерд к отставке

Швейцарская народная партия (SVP; занимает 67 мест из 200 в Национальном совете — нижней палате парламента Швейцарии) призывает министра обороны страны Виолу Амхерд к отставке. Об этом говорится на сайте фракции.

В SVP считают, что Швейцария «больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность». Это, как заявляют в партии, стало следствием политических ошибок и неправильных назначений, в частности в Минобороны страны и армии.

«Госпожа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Она допускает поставки оружия, заказанного для Швейцарии, на Украину. Это неправильные приоритеты, федеральный советник!» — говорится в сообщении SVP.

Среди основных проблем, связанных с обороноспособностью Швейцарии, в партии назвали «неясное финансирование армии» и сокращение ее численности, а также «вялые» проекты вооружений и сближение с НАТО вместо вооруженного нейтралитета.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

В мае Schweizer Radio und Fernsehen сообщала, что правительство Швейцарии хочет добиться возможности отклоняться от запрета на реэкспорт оружия при «исключительных обстоятельствах» и на ограниченный период, если это отвечает интересам страны. В октябре Амхерд, которая на тот момент занимала пост президента страны, заявила о необходимости в интересах бизнеса смягчить ограничения на реэкспорт.