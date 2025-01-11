Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночь
Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 85 беспилотников, заявило Минобороны в телеграм-канале.
Из них 31 дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря.
Еще четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, два перехвачены над Тамбовской и по одному уничтожены над Крымом и Курской областью.
Ночью врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, дома получили незначительные повреждения, уточнил он.
Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что более 15 дронов было сбито над Воронежом и областью. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — писал он в телеграм-канале.
Атаке беспилотников подверглась также Анапа, сообщили в мэрии. Никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов