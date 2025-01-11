Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночь

Большая часть, 31 дрон, была сбита над акваторией Черного моря, заявило ведомство

Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 85 беспилотников, заявило Минобороны в телеграм-канале.

Из них 31 дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря.

Еще четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, два перехвачены над Тамбовской и по одному уничтожены над Крымом и Курской областью.

Ночью врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, дома получили незначительные повреждения, уточнил он.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что более 15 дронов было сбито над Воронежом и областью. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — писал он в телеграм-канале.

Атаке беспилотников подверглась также Анапа, сообщили в мэрии. Никто не пострадал.