 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Большая часть, 31 дрон, была сбита над акваторией Черного моря, заявило ведомство

Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 85 беспилотников, заявило Минобороны в телеграм-канале.

Из них 31 дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря.

Еще четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, два перехвачены над Тамбовской и по одному уничтожены над Крымом и Курской областью.

Ночью над Россией уничтожили 40 беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Ночью врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, дома получили незначительные повреждения, уточнил он.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что более 15 дронов было сбито над Воронежом и областью. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — писал он в телеграм-канале.

Атаке беспилотников подверглась также Анапа, сообщили в мэрии. Никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате семи дронов ВСУ над Россией за два часа
Политика
Сбитые дроны повредили несколько домов в Ростовской области
Политика
Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 32 дронов над Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полетыПолитика, 08:04
Минтранс обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах бесплатноОбщество, 08:00
Байден выразил надежду на продолжение поддержки Украины при ТрампеПолитика, 07:58
Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:53
Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денегОбщество, 07:49
Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 07:10
Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцамПолитика, 06:58
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Bloomberg узнал о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»Политика, 06:45
ТАСС узнал о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»Общество, 06:39
Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотниковПолитика, 06:11
США назвали количество оружия, переданного Украине за последние месяцыПолитика, 05:56
В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апрелеОбщество, 05:52
Байден оценил шансы Харрис вновь баллотироваться в президенты СШАПолитика, 05:29
Суд запретил британцу искать на свалке диск с биткоинами на $730 млнОбщество, 05:22