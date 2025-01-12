 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Захарова заявила о лицемерии США после привлечения заключенных к тушению пожаров

Отправка заключенных Калифорнии на борьбу с лесными пожарами является лицемерием со стороны властей США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что ранее американские официальные лица не раз выступали с критикой Китая, обвиняя его в использовании принудительного труда, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Захарова напомнила, что в 2022 году в США вступил в силу закон, разрешающий импорт из этого региона только тем поставщикам, которые доказали, что их товары были произведены без использования принудительного труда.

Представитель российского МИДа задалась вопросом, будут ли федеральными властями США теперь введены санкции в отношении Калифорнии за привлечение заключенных к тушению пожаров.

В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии
Общество

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января, они охватили Лос-Анджелес, в частности районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Оттуда были эвакуированы более 150 тыс. человек. Жертвами стихии, по последним данным, стали 16 человек.

The Washington Post писала со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR), что на борьбу с пожарами были направлены 29 пожарных команд, состоящих из 395 «заключенных пожарных». В CDCR подчеркнули, что существенная часть из них — люди, отбывающие наказание за мелкие преступления.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД США Калифорния лесной пожар Китай
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в Калифорнии
Общество
Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе
Политика
В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Вэнс смягчил обещание Трампа освободить всех участников штурма КапитолияПолитика, 08:53
Пулково ограничил прием и отправку рейсов из-за погодыОбщество, 08:44
Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотникеПолитика, 08:22
Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в КалифорнииПолитика, 08:11
Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистовОбщество, 08:00
Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по УкраинеПолитика, 07:56
Около 700 человек задержали на акции климатических активистов под ГаагойПолитика, 07:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Не менее десяти человек погибли при взрыве на заправке в ЙеменеОбщество, 07:36
Овечкин сократил отставание от Гретцки и повторил рекорд ХоуСпорт, 07:25
Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителямиОбщество, 07:00
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в КалифорнииОбщество, 06:55
Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейнаОбщество, 06:48
Повара обвинили в подготовке к участию в террористической организацииПолитика, 06:35
Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради постаПолитика, 06:19