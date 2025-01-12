Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Отправка заключенных Калифорнии на борьбу с лесными пожарами является лицемерием со стороны властей США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что ранее американские официальные лица не раз выступали с критикой Китая, обвиняя его в использовании принудительного труда, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Захарова напомнила, что в 2022 году в США вступил в силу закон, разрешающий импорт из этого региона только тем поставщикам, которые доказали, что их товары были произведены без использования принудительного труда.

Представитель российского МИДа задалась вопросом, будут ли федеральными властями США теперь введены санкции в отношении Калифорнии за привлечение заключенных к тушению пожаров.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января, они охватили Лос-Анджелес, в частности районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Оттуда были эвакуированы более 150 тыс. человек. Жертвами стихии, по последним данным, стали 16 человек.

The Washington Post писала со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR), что на борьбу с пожарами были направлены 29 пожарных команд, состоящих из 395 «заключенных пожарных». В CDCR подчеркнули, что существенная часть из них — люди, отбывающие наказание за мелкие преступления.