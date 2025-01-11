В США полиция не стала обвинять в поджоге задержанного жителями мужчину

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Полиция Лос-Анджелеса не стала обвинять в поджоге мужчину, которого задержали граждане вскоре после начала пожара в районах Калабасас и Вест-Хиллз 9 января, сообщил телеканал KTLA 5 со ссылкой на власти.

Полицейские заявили, что граждане, заметившие подозреваемого, удерживали его до прибытия правоохранительных органов. Они заявили, что мужчина пытается разжечь огонь на Ибарра-роуд. Однако полиция провела допрос и следственные действия и решила, что оснований для ареста мужчины по подозрению в поджоге нет.

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Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. По последним данным, число погибших достигло 11, 100 тыс. человек находятся в зоне эвакуации. По меньшей мере 10 тыс. объектов недвижимости уничтожены. Свои дома потеряли и некоторые голливудские звезды. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что препятствует работе авиации. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата.

Президент США Джо Байден заявил, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты, а федеральное правительство полностью покроет расходы на восстановление региона после пожаров.