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Подрыв «Северных потоков» ,  
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«Альтернатива для Германии» заявила о плане перезапуска Nord Stream

«Альтернатива для Германии» заявила о плане перезапуска «Северных потоков»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила о планах перезапуска газопроводов «Северный поток» в рамках программы перед выборами в Бундестаг, сообщил Osthessen News.

«Мы вернем «Северный поток» в строй», — сказала она во время партийной конференции, на которой члены партии официально единогласно выдвинули ее кандидатуру на пост канцлера.

Вайдель призвала «снести все ветряные электростанции», чтобы подключить к сети действующие атомные (в 2023 году в Германии отключили последние три станции). «Долой эти позорные ветряные мельницы», — высказалась кандидат на пост канцлера.

Осенью 2022 года произошли взрывы на обеих нитках «Северного потока», уцелела только одна из четырех. Оператор Nord Stream заявлял о серьезных повреждениях. Президент Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на «англосаксов». Западные СМИ со ссылкой на расследование Германии писали, что к этому причастны украинцы.

Утром 1 января прекратился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва до этого выражала готовность обсуждать продление контракта, однако Киев отказался от этого. После взрывов на «Северных потоках» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа единственным маршрутом поставок российского газа в Европу остается «Турецкий поток».

Она также заявила, что Германии необходимо закрыть границы для мигрантов.

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В сентябре 2024 года сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» необходимо восстановить и обеспечить их безопасность. «Два года назад в этот день [27 сентября] противники энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток». Это перерезало артерию немецкой промышленности. Наша парламентская группа призывает к расследованию и наказанию всех виновных», — написал Хрупалла.

В январе 2025 года депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что на фоне роста цен на газ в Европе и остановки транзита российского газа через Украину Германии следует начать использовать газопровод «Северный поток». По словам Дагделен, сложившаяся ситуация подрывает европейскую промышленность.

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Германия Альтернатива для Германии Северный поток
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