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Политика ,  
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СДПГ выдвинула Шольца кандидатом на выборах

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) утвердила 66-летнего канцлера Олафа Шольца в качестве своего кандидата на этот же пост на выборах 23 февраля, сообщил Tagesschau.

На партийном голосовании большинство высказались «за», тогда как выдвижение его кандидатуры исполнительным комитетом партии в конце ноября сопровождалось «жесткими и противоречивыми дебатами». До этого члены СДПГ две недели обсуждали возможность заменить кандидатуру Шольца более популярной — министра обороны Бориса Писториуса, отмечает издание.

11 января партия Альтернатива для Германии (АдГ) выбрала кандидатом на пост канцлера своего лидера 45-летнюю Алису Вайдель, сообщил Osthessen News. Члены партии поддержали ее кандидатуру единогласно. Вайдель заявила 600 делегатам на конференции, что АдГ нужно вернуть «Северный поток» в строй, закрыть границы Германии, а также напомнила о других пунктах предвыборной программы.

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В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству Шольца. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца, 116 воздержались. Письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил сам канцлер. При этом канцлер подчеркивал, что его цель — не заручиться поддержкой бундестага, а открыть путь к досрочным выборам, на которых избиратели смогут определить будущий политический курс страны.

Это решение Шольца стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и «светофорный» кабинет, в который также входили СДПГ и «Зеленые», распался. После выхода СвДП правительство Шольца перестало располагать большинством в парламенте.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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