 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц помешал Бербок поставить Украине помощь на €3 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Бербок и Писториус призывают согласовать поставку дополнительного вооружения Украине до выборов в Германии в феврале, но Шольц не хочет торопиться и «ставить будущее правительство перед свершившимся фактом»
Анналена Бербок и Олаф Шольц
Анналена Бербок и Олаф Шольц (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но его одобрению препятствует канцлер Олаф Шольц, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники

Главы двух министерств начали работать над новым траншем после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года. Они надеются, что согласовать поставку Киеву необходимых вооружений, в том числе дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов, получится до федеральных выборов в Германии 23 февраля.

Бербок и Писториус предлагают обратиться в бюджетный комитет Бундестага с просьбой о «так называемых внеплановых расходах», в прошлом Берлин уже прибегал к подобному шагу для оказания помощи Украине. Министры отметили, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились, а также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

США объявили о новом пакете помощи Украине на $500 млн
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images


Однако в канцелярии Шольца дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, канцлер «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». В этом году, считают в канцелярии, Германия направит достаточно средств на поддержку Украины — на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Помимо того, Киев начнет получать в кредит средства за счет прибыли от замороженных российских активов — $50 млрд от США и ЕС.

Spiegel со ссылкой на представителей Социал-демократической партии Германии пишет, что Шольц, возможно, не захочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

Российские власти осуждают любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет сроки боевых действий и не изменит их исход.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Анналена Бербок Борис Писториус военная помощь Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзита
Политика
США объявили о новом пакете помощи Украине на $500 млн
Политика
Reuters узнал, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
FT узнала о визите влиятельного чиновника КНР на инаугурацию ТрампаПолитика, 06:05
Сбитые дроны повредили несколько домов в Ростовской областиПолитика, 05:40
Посол России в Дании назвал слова Трампа о Гренландии учтенными МосквойПолитика, 05:35
Япония ввела санкции против гендиректора АЛРОСА и замглавы «Ростеха»Политика, 05:22
Верховный суд США отказал Трампу в отсрочке приговора по делу ДэниелсПолитика, 05:03
Шольц помешал Бербок поставить Украине помощь на €3 млрдПолитика, 04:57
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шестиОбщество, 04:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп заявил о подготовке встречи с ПутинымПолитика, 04:17
Премьер Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорахПолитика, 04:04
Китай охватил бум с тропическим дурианом и другими «товарами из России»Бизнес, 03:42
NYT назвала неизвестной судьбу формата «Рамштайн» по Украине из-за ТрампаПолитика, 03:32
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 03:21
В Думе не поддержали проект о короткой неделе для женщин с двумя детьмиОбщество, 03:02
Вирусологи сообщили о «резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вирусаОбщество, 02:34