Шольц помешал Бербок поставить Украине помощь на €3 млрд

Бербок и Писториус призывают согласовать поставку дополнительного вооружения Украине до выборов в Германии в феврале, но Шольц не хочет торопиться и «ставить будущее правительство перед свершившимся фактом»

Анналена Бербок и Олаф Шольц (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но его одобрению препятствует канцлер Олаф Шольц, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники

Главы двух министерств начали работать над новым траншем после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года. Они надеются, что согласовать поставку Киеву необходимых вооружений, в том числе дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов, получится до федеральных выборов в Германии 23 февраля.

Бербок и Писториус предлагают обратиться в бюджетный комитет Бундестага с просьбой о «так называемых внеплановых расходах», в прошлом Берлин уже прибегал к подобному шагу для оказания помощи Украине. Министры отметили, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились, а также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Однако в канцелярии Шольца дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, канцлер «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». В этом году, считают в канцелярии, Германия направит достаточно средств на поддержку Украины — на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Помимо того, Киев начнет получать в кредит средства за счет прибыли от замороженных российских активов — $50 млрд от США и ЕС.

Spiegel со ссылкой на представителей Социал-демократической партии Германии пишет, что Шольц, возможно, не захочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

Российские власти осуждают любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет сроки боевых действий и не изменит их исход.