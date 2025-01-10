Уехавший из Калифорнии климатолог заявил о предчувствии большого пожара

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Американский климатолог Питер Калмус, исследующий изменения климата, еще два года назад предчувствовал катастрофу с лесными пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал The New York Times.

Калмус опасался, что по мере того, как климат в Калифорнии становится все суше и жарче, район Алтадена, где он тогда жил, неизбежно окажется под угрозой крупных пожаров. Но он не мог представить, что масштабные и разрушительные возгорания произойдут так скоро.

В 2020 году, после того как Питер Калмус пережил тепловой удар из-за сильной жары, он и его семья начали готовиться к эвакуации, так как рядом с их домом начался крупный пожар «Бобкат». Пожар в конечном итоге был частично локализован, но густой дым окутал весь район, а сам климатолог с ужасом осознал, что Лос-Анджелес больше не кажется безопасным местом для жизни.

В 2022 году семья Калмуса решила покинуть Калифорнию, переехав в Северную Каролину. По его словам, климатический кризис только набирает обороты, а количество и интенсивность катастроф будут увеличиваться.

По мнению климатолога, главной причиной текущих климатических изменений остаются выбросы углерода от ископаемых источников энергии, которые продолжают усиливать глобальное потепление. Калмус подчеркивает необходимость радикальных перемен в энергетическом секторе, перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от углеводородов, чтобы избежать еще более разрушительных последствий.

В августе 2024 года группа ученых в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, предупредила, что разрушение ключевых природных систем Земли, таких как ледники в Арктике и Антарктике, океанские течения и амазонские леса, из-за глобального потепления может вызвать цепную реакцию катастроф. Ученые утверждают, что при текущем уровне выбросов существует реальная угроза превышения критической температуры, что может ускорить и усилить последствия изменения климата, сделав их более разрушительными.