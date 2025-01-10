В Киеве начали розыск подростков, слушавших российскую музыку

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Киевская полиция ведет поиск молодых людей, видео с которыми распространилось в интернете, — они перекрывали движение и слушали на улице российскую музыку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие и всех его участников с целью привлечения к ответственности», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщило, что подростки включали песню «Я русский» российского певца Ярослава Дронова (известен под псевдонимом Shaman).

Летом 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке на территории города. «Необходимо окончательно, раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины», — отметили тогда в совете.

В России критиковали такую политику киевских властей. В частности, глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал решение отказаться от изучения произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского и других авторов «еще одним подтверждением глупости киевского режима».