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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве начали розыск подростков, слушавших российскую музыку

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Суров / Shutterstock
Фото: Дмитрий Суров / Shutterstock

Киевская полиция ведет поиск молодых людей, видео с которыми распространилось в интернете, — они перекрывали движение и слушали на улице российскую музыку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие и всех его участников с целью привлечения к ответственности», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщило, что подростки включали песню «Я русский» российского певца Ярослава Дронова (известен под псевдонимом Shaman).

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Летом 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке на территории города. «Необходимо окончательно, раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины», — отметили тогда в совете.

В России критиковали такую политику киевских властей. В частности, глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал решение отказаться от изучения произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского и других авторов «еще одним подтверждением глупости киевского режима».

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