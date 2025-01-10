В Киеве прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, сообщает Суспільне. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко написал о работе ПВО.
В городе звучит воздушная тревога.
Согласно мониторинговым пабликам, ее объявили также в Киевской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Позднее тревогу в украинской столице отменили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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