В Киеве прогремели взрывы

В Киеве слышны взрывы, сообщает Суспільне. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко написал о работе ПВО.

В городе звучит воздушная тревога.

Согласно мониторинговым пабликам, ее объявили также в Киевской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Позднее тревогу в украинской столице отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.