США запретили компаниям помогать в добыче нефти в России с 27 февраля

США запретили своим компаниям оказывать услуги по добыче нефти в России

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Соединенные Штаты запретили своим компаниям оказывать услуги российским предприятиям по добыче нефти и производству нефтепродуктов в России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Запрет начинает действовать с 27 февраля, отметили в ведомстве.

С этой даты власти США запретили «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, нефтесервисных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

США также ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний, в том числе «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», 183 танкеров, являющихся «частью теневого флота» России, и страховых компаний.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что уходящая администрация главы США Джо Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.