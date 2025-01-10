США запретили своим компаниям оказывать услуги по добыче нефти в России
Соединенные Штаты запретили своим компаниям оказывать услуги российским предприятиям по добыче нефти и производству нефтепродуктов в России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
Запрет начинает действовать с 27 февраля, отметили в ведомстве.
С этой даты власти США запретили «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, нефтесервисных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».
США также ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний, в том числе «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», 183 танкеров, являющихся «частью теневого флота» России, и страховых компаний.
Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что уходящая администрация главы США Джо Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.
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