Роспотребнадзор не увидел угрозы вспышки оспы обезьян в России
Вспышка оспы обезьян вируса клады Ib в Китае не указывает на формирование новых угроз для России, сообщили РБК в Роспотребнадзоре.
«Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что во всех пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием системы «Периметр». Там также напомнили о тест-системах, разработанных ведомством, которые позволяют быстро обнаруживать вирус оспы обезьян и могут быть использованы во внелабораторных условиях.
По данным Роспотребнадзора, в Китае выявили заражение оспой обезьян у иностранца, приехавшего из Конго, и еще четырех человек, которые вступали с ним в тесный контакт и имеют легкие симптомы.
Оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, передающееся от животных к человеку. Большинство случаев фиксируют вблизи влажных тропических лесов, где обитают животные-носители. Признаки заражения вирусом оспы обезьян были обнаружены в том числе у белок, гамбийских сумчатых крыс и различных видов обезьян.
В России пока зарегистрировали только три случая заражения. Первый в 2022 году и еще два в январе 2024 года у двух туристов, прибывших из Китая.
В августе 2024 года в Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки. Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 лицами, которых сразу взяли под наблюдение.
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