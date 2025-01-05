Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом в Китае

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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, сообщили РБК в ведомстве.

«Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны», — рассказали там.

В ведомстве отметили, что вирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, в том числе бронхиолит и пневмонию. Симптомами заболевания могут быть насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием. Вирус передается воздушно-капельным путем.

«Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило об активном росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в северных провинциях страны.

Позднее Минздрав Казахастана также сообщил, что с начала эпидемического сезона в стране было выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. В ведомстве отметили, что он является «одним из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, особенно опасен метапневмовирус может быть для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.