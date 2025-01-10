Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе

Джо Байден и Камала Харрис (справа налево) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе на брифинге, который был посвящен борьбе с распространением огня. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден, передавая слово Камале Харрис.

Харрис спокойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы.

Лесные пожары начались в Южной Калифорнии в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. Огонь перекинулся также на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек были эвакуированы, десять человек погибли. Разрушены или уничтожены тысячи домов и предприятий.

Байден заявил на пресс-конференции, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты.