 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе

Джо Байден и Камала Харрис (справа налево)
Джо Байден и Камала Харрис (справа налево) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе на брифинге, который был посвящен борьбе с распространением огня. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден, передавая слово Камале Харрис.

Харрис спокойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы.

Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Общество
Фото:Mario Anzuoni / Reuters

Лесные пожары начались в Южной Калифорнии в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. Огонь перекинулся также на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек были эвакуированы, десять человек погибли. Разрушены или уничтожены тысячи домов и предприятий.

Байден заявил на пресс-конференции, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
пожар Джо Байден Лос-Анджелес США Камала Харрис шутка
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

политик, вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Общество
В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров
Общество
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
«Торпедо» объявило о переходе лучшего бомбардира Первой лигиСпорт, 13:59
В Калифорнии обучили собак искать вирусы лозы и жучков на виноградникахВино, 13:59
Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделюПолитика, 13:49
Tesla представила обновленный Model Y. Есть сходство с CybertruckАвто, 13:47
Кремль заявил о готовности к очередной партии санкций до ухода БайденаПолитика, 13:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 13:44
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 13:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Думе опровергли доступ к игровым сервисам только по «Госуслугам»Технологии и медиа, 13:43
Супруги заработали миллионы за фальшивые комментарии на маркетплейсеОбщество, 13:42
Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-АнджелесеПолитика, 13:37
Il Sole 24 сообщило о возможной покупке Versace группой PradaБизнес, 13:36
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в футбольной секцииСпорт, 13:28
Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмыСпорт, 13:17
Космонавт Горбунов с МКС сделал фото пожаров в Лос-АнджелесеОбщество, 13:14