Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-Анджелесе
Президент США Джо Байден пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе на брифинге, который был посвящен борьбе с распространением огня. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден, передавая слово Камале Харрис.
Харрис спокойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы.
Лесные пожары начались в Южной Калифорнии в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. Огонь перекинулся также на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек были эвакуированы, десять человек погибли. Разрушены или уничтожены тысячи домов и предприятий.
Байден заявил на пресс-конференции, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты.
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