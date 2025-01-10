Алек Болдуин подал в суд на прокурора после дела о стрельбе
Актер Алек Болдуин подал гражданский иск за злонамеренное уголовное преследование и нарушение гражданских прав после закрытия дела о стрельбе, повлекшей гибель оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Иск был подан 9 января в окружной суд штата Санта-Фе, где ранее в июле судья снял с Болдуина обвинение в непредумышленном убийстве в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс.
Актер обвинил прокуроров и следователей в клевете, утверждая, что обвинители намеренно неправильно обращались с доказательствами при расследовании дела.
Ответчиками по иску выступают прокуроры Кари Моррисси и Мэри Кармак-Алтвейс, а также три следователя из офиса шерифа округа Санта-Фе и члены окружного совета.
«На каждом этапе следствия ответчики пытались сделать Болдуина козлом отпущения за действия и бездействие других лиц, игнорируя доказательства и закон», — говорится в иске. Также утверждается, что прокуроры и следователи преследовали Болдуина в профессиональных или политических целях.
Кинооператор Галина Хатчинс скончалась после огнестрельного ранения на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Во время съемок «Ржавчины» Алек Болдуин выстрелил в сторону 42-летней Хатчинс из пистолета, который оказался заряжен боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили режиссер Джоэл Соуса и Галина Хатчинс, которая впоследствии скончалась.
Виновной в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина» была признана специалист по оружию фильма Ханна Гутьеррес-Рид. Суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы.
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