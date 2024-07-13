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В США прекратили уголовное дело против актера Алека Болдуина

Суд прекратил дело против Алека Болдуина по обвинению в убийстве оператора
В октябре 2021 года Болдуин выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс и случайно убил ее. Команда защиты актера обвинила прокуроров в сокрытии доказательств
Фото: Актер Алек Болдуин (Фото: Ramsay de Give / Reuters)
Фото: Актер Алек Болдуин (Фото: Ramsay de Give / Reuters)

В США суд прекратил уголовное дело против актера Алека Болдуина по обвинению в убийстве по неосторожности оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», сообщает CBS News.

Команда защиты актера обвинила прокуроров в сокрытии доказательств.

Судья Мэри Марлоу Соммер посчитала, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещдоками. Кроме того, во время заседания Эрлинда Джонсон, одна из двух прокуроров, ведущих процесс, подала в отставку, а вторая прокурор Кари Моррисси вызвалась для допроса защитой в качестве свидетеля. После него судья вынесла решение о прекращении дела с предубеждением.

После оглашения решения судьи Болдуин заплакал.

Поблагодарив адвокатов, он не стал задерживаться для разговора с журналистами и быстро уехал вместе с женой. Если бы актера признали виновным, ему бы грозило 18 месяцев тюрьмы.

Прокуратура обвинила Алека Болдуина в «игре с оружием» на съемках фильма
Life
Алек Болдуин

Съемки «Ржавчины» начались в октябре 2021 года в штате Нью-Мексико, главную роль в фильме исполнял Болдуин. 22 октября во время съемок актер выстрелил в сторону 42-летней Хатчинс из пистолета. В результате оператор умерла, а 48-летний режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Актер свою вину не признал. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину сказали, что в пистолете нет боевых патронов. Позже по этому делу суд приговорил специалиста по оружию фильма Ханну Гутьеррес-Рид к 18 месяцам лишения свободы. Присяжные признали ее виновной в непредумышленном убийстве.

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Мир Ландау
Алек Болдуин актер США убийство
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