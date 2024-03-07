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Реквизитора по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

Реквизитора по оружию фильма с Болдуином «Ржавчина» признали виновной в убийстве
Ханна&nbsp;Гутьеррес-Рид в зале суда
Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда (Фото: Luis Sánchez Saturno / The New Mexican / Reuters)

Суд присяжных признал виновной в непредумышленном убийстве специалиста по оружию фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид, во время съемок которого актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, передает телеканал CNN.

Присяжные обсуждали решение почти три часа и в итоге признали ее вину в непредумышленном убийстве. Они также заключили, что ответственность по обвинению в фальсификации улик она нести не должна. После оглашения вердикта Гутьеррес-Рид была взята под стражу, ей грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере $5 тыс. Судья не назначил дату вынесения приговора.

Адвокаты родителей и сестры Хатчинс выпустили заявление, в котором сказали, что удовлетворены вердиктом суда присяжных.

«Мы надеемся, что система правосудия продолжит следить за тем, чтобы все, кто  виновен в смерти Галины, понесли правовую ответственность за свои действия», — заявила защита.

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Прокурор заявил, что Гутьеррес-Рид неоднократно нарушала правила безопасности на съемочной площадке, действовала небрежно и неосмотрительно. Ее действия в конечном итоге привели к смерти Хатчинс, отметил обвинитель.

Защита подсудимой возразила, что в инциденте виновны другие люди, а 26-летнюю девушку назначили козлом отпущения.

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В апреле 2023 года суд вынес первый приговор после гибели оператора на съемке «Ржавчины». Тогда помощника режиссера Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам заключения условно. Холлс выполнял функции координатора по безопасности на съемках «Ржавчины» в октябре 2021 года. Съемки проходили в американском штате Нью-Мексико. 22 октября исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил на площадке в сторону 42-летней оператора Галины Хатчинс из, как впоследствии оказалось, заряженного пистолета, в результате чего женщина погибла. Ранения также получил 48-летний режиссер Джоэл Соус.

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Теги
США убийство оператор огнестрельное оружие Алек Болдуин приговор
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