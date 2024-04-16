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Суд приговорил оружейницу фильма, где на съемках Болдуин убил оператора

Суд вынес приговор оружейнице фильма, на съемках которого Болдуин убил оператора

Суд приговорил специалиста по оружию фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид, во время съемок которого актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, к 18 месяцам лишения свободы, сообщает The New York Times.

В начале марта суд присяжных признал ее виновной в непредумышленном убийстве. После оглашения вердикта Гутьеррес-Рид взяли под стражу.

The New York Times отметила, что приговор был вынесен после публикации сводок телефонных разговоров осужденной из тюрьмы, куда она была заключена в марте. В записанных разговорах, по данным газеты, Гутьеррес-Рид оскорбляла присяжных и заявляла, что судье, который вынес окончательное решение, «заплатили». Обвинение расценило это как отсутствие раскаяния.

«Вы были оружейником — тем, кто стоял между безопасным оружием и оружием, способным убить человека. <...> Вы в одиночку превратили безопасное оружие в смертоносное», — сказала судья во время оглашения приговора.

Гутьеррес-Рид получила максимальное наказание, которое запрашивало обвинение.

Реквизитора по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве
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Ханна&nbsp;Гутьеррес-Рид в зале суда

Съемки «Ржавчины» начались в октябре 2021 года в штате Нью-Мексико, главную роль в фильме исполнял Болдуин. 22 октября во время съемок актер выстрелил в сторону 42-летней Хатчинс из пистолета. В результате оператор умерла, а 48-летний режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Болдуину также предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Актер свою вину не признает. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов.

Весной 2023 года суд приговорил координатора по безопасности на съемках "Ржавчины" Дэвида Холлса к шести месяцам заключения условно, штрафу в $500 и 24 часам общественных работ по обвинению в халатности.

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Теги
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