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В Москве младенцу вылечили два врожденных порока за одну операцию

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Новости Москвы
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Столичные медики провели уникальную операцию восьмимесячной девочке сразу с двумя врожденными тяжелыми патологиями: сердца и трахеи. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Девочка из Калининградской области поступила в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова, уточнили в ведомстве. Для лечения каждого из пороков «требовалось проведение высокотехнологичных операций». По итогам консилиума врачи решили выполнить симультанную операцию: то есть вылечить оба порока за одно поступление ребенка в операционную. «По отдельности операции по лечению пороков сердца и трахеи московские врачи проводят регулярно, но совместные операции в столичной практике проводятся крайне редко», — пояснили в депздраве.

Операция длилась восемь часов и завершилась успешно. Гибридная операция позволила избежать двукратного «прохождения предоперационной подготовки, погружения в наркоз, осуществления доступа к месту патологии, послеоперационного восстановления», заявили в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала об увеличении числа операций на сонных артериях по удалению атеросклеротических бляшек. Такие операции помогают снизить число инсультов, пояснила чиновница. Также, по ее словам, растет число операций по удалению тромбов, а также операций по протезированию суставов.

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