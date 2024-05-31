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Заммэра Ракова анонсировала увеличение на 40% операций на сонных артериях

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти планируют на 40% по сравнению с 2023 годом увеличить объем хирургических вмешательств по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего будет проведено более 4,1 тыс. случаев хирургического лечения окклюзий, стенозов, эмболий, тромбозов церебральных артерий, — уточнила вице-мэр. — Наличие этих патологий является одними из основных причин инсульта».

По словам Раковой, такие операции помогут спасти тысячи жизней, а увеличение их количества позволит повысить доступность оказания медпомощи большему числу пациентов, тем самым защитив их от инсульта.

Удаление значительно перекрывающих просвет сосуда атеросклеротических бляшек — одно из самых распространенных реконструктивных вмешательств. Операция в таком случае служит основным способом предотвращения инсульта, в связи с тем что формирующиеся на стенках сосудов твердые каменистые образования невозможно растворить лекарственными средствами. Разрыв бляшки способен спровоцировать образование тромба, часть которого, оторвавшись, попадает в сосуды мозга, блокируя кровоснабжение, что приводит к отмиранию мозговой ткани или ишемическому инсульту.

Отметим, что операция по восстановлению кровотока в пораженной атеросклерозом сонной артерии проводится открытым способом под общим наркозом или эндоваскулярным методом, который в большинстве случаев выполняется под местной анестезией.

Ранее вице-мэр Ракова сообщила, что в столице с 2017 года успешно функционирует объединившая московские стационары инсультная сеть, которая непрерывно развивается. Единая база создана с целью оказания круглосуточной экстренной помощи жителям города с любыми сердечно-сосудистыми патологиями. Во многом благодаря ее появлению столичные врачи за последние восемь лет более чем в 30 раз увеличили количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте.

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Теги
хирургическое отделение здравоохранение операции Москва Анастасия Ракова
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