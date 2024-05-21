Ракова анонсировала двукратный рост операций на суставах в Москве
Благодаря внедрению инновационных технологий в систему здравоохранения в московских клиниках в 2024 году может быть проведено вдвое больше операций в области травматологии и ортопедии, чем в предыдущем. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Доступность операций по эндопротезированию крупных суставов не только позволит горожанам сохранять мобильность в любом возрасте, но и значительно улучшит качество их жизни и самочувствие в целом», — подчеркнула Ракова. По ее словам, удвоение числа операций в этом году означает, что помощь смогут получить на 10 тыс. человек больше: «В том числе это на 6 тыс. увеличится количество операций по эндопротезированию изношенных тазобедренного и коленного суставов и почти на 1 тыс. — по замене сустава при переломе шейки бедра».
В ряде случаев замена сустава искусственным — единственный вид лечения, способный помочь пациенту вернуться к привычному образу жизни. Эндопротезирование помогает избавиться от боли и скованности в конечностях, вернуться к любимым занятиям, от которых пришлось отказаться из-за разрушения суставов. После операции наблюдается также значительное улучшение общего состояния здоровья пациентов.
Кроме того, по словам заммэра, благодаря инновациям в эндопротезировании москвичи теперь смогут бесплатно и быстро получить хирургическое лечение при такой распространенной травме, как перелом шейки бедра. Операцию возможно провести уже в течение двух-трех суток с момента травмирования, что заметно сокращает как сроки госпитализации, так и вероятность последующих осложнений.
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