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Ракова сообщила о росте числа операций по удалению тромбов в 30 раз

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За последние восемь лет столичные врачи более чем в 30 раз увеличили количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. Так, в 2023 году специалисты московских клиник провели почти 2 тыс. подобных вмешательств. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, способствовало этому объединение в сеть московских стационаров с целью оказания круглосуточной экстренной помощи жителям города с любыми сердечно-сосудистыми патологиями. В частности, в 2013 году появилась единая база по симптомам инфаркта, а на ее основе в 2017 году создана инсультная сеть.

«Благодаря тому, что стационары объединены в единую сеть, в режиме реального времени медикам доступна информация, например, о наличии свободных операционных и коек нейрореанимации в больницах, — уточнила вице-мэр. — Это позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения».

Ракова подчеркнула, что на данный момент в абсолютном большинстве случаев пациентам с инсультом начинают проведение экстренной операции уже спустя 40 минут после прибытия бригады скорой помощи в стационар. Врачи в данных медучреждениях используют современное высокотехнологичное оборудование — ангиографы, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, системы ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование. Благодаря этому в разы повышается точность проводимой диагностики.

Кроме того, по словам заммэра, в каждой из больниц работает штат профессиональных врачей, в том числе эндоваскулярных хирургов. Также стоит отметить, что город обеспечивает основными бесплатными лекарствами три группы москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, независимо от наличия льготного статуса.

Для восстановления физического и психологического состояния пациента после перенесенного инсульта уже в отделении реанимации больницы проводится ранняя реабилитация, которая продолжается в неврологическом отделении, специализированных центрах или реабилитационных отделениях больницы, а впоследствии — амбулаторно.

«Несмотря на то что уровень оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам, сердечно-сосудистые заболевания все еще являются одной из самых частых причин инвалидизации и смерти, — подчеркнула вице-мэр Ракова. — Поэтому мы уделяем особое внимание профилактике и лечению пациентов с сосудистыми катастрофами».

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Теги
операции здравоохранение Москва Анастасия Ракова инновации в медицине
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