Сын Трампа после пожаров упрекнул пожарных Лос-Анджелеса за помощь Киеву
Пожарные Лос-Анджелеса в 2022 году пожертвовали Украине спасательное и пожарное оборудование. Об этом в своем X (бывший Twitter) напомнил старший сын избранного президента США Дональда Трампа на фоне масштабных пожаров в регионе.
Трамп-младший опубликовал фотографии статьи ABC 7 от 2022 года о том, что пожарные округа отправили шланги, каски, защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты Украине в рамках общенациональной акции.
«О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Американский предприниматель Илон Маск перепостил его твит, ранее указав, что во время президентства Джо Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало помощь ГСЧС Украины.
Лесные пожары бушуют в Южной Калифорнии с 7 января. Они начались в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, после чего распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. В результате стихии погибли пять человек. В Пасифик-Палисейдс в общей сложности уничтожено около 1 тыс. домов. По последним данным, площадь пожара там составляет 15,8 тыс. акров (около 64 тыс. кв. м).
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии и одобрил федеральную помощь пострадавшим в Лос-Анджелесе. Финансирование станет дополнением к помощи, предоставляемой самим штатом и местными властями. Так, люди, потерпевшие из-за пожаров убытки, смогут получить гранты на временное жилье и ремонт домов или небольшие займы для покрытия незастрахованных потерь.
Вместе с тем американский телеведущий и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X заявил, что Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии, пострадавшим от пожаров.
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