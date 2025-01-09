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В Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров погибли пять человек

В Лос-Анджелесе в результате лесных пожаров, охвативших город, погибли пять человек, сообщает NBC News.

Начальник пожарной охраны округа Энтони Марроне заявил, что из-за ветров, которые раздувают огонь, опасности подвергаются все жители населенного пункта.

Власти призвали жителей покинуть свои дома. Как передает телеканал, десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса уже эвакуировались из города.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
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Лесные пожары бушуют в южной Калифорнии с 7 января. По данным властей, огонь угрожает как минимум 28 тыс. домов, при этом пламя продолжает распространяться, появляются новые очаги. В престижном районе Пасифик-Палисейдс, где, как отмечает NBC, проживают многие кинозвезды, уже уничтожено около 1 тыс. домов. По последним данным, площадь пожара там составляет 15,8 тыс. акров (около 64 тыс. кв. м).

В Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров погибли пять человек
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Как указывает Национальная метеорологическая служба США, сильные ветры Санта-Аны, которые несут сухой воздух, в сочетании с сухой погодой создали идеальные условия для распространения пожаров в Южной Калифорнии. Температура в Лос-Андежелесе составляет около плюс 17 градусов по Цельсию.

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