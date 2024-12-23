DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах»
Мошенники похищают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», подделывая справочные сайты и публикуя на них фальшивые номера служб поддержки портала. Об этом рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.
«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки «Госуслуг», а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», — сказали «РИА Новости» в DLBI.
Помимо этого, злоумышленники рассылают СМС о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта и в них же указывают поддельный номер службы поддержки, добавили в компании.
Пользователи могут позаботиться о своей безопасности, сверив номер телефона с тем, который указан на сайте «Госуслуг», и в дальнейшем пользуясь только им, отметил основатель DLBI Ашот Оганесян.
В конце ноября группа быстрого реагирования «Билайна» сообщила, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунта на «Госуслугах»: жертве отправляют цветы или другой подарок, а затем просят «код подтверждения доставки», который позволяет злоумышленникам получить доступ к порталу госуслуг.
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