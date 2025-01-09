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Общество ,  
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Власти раскрыли, будет ли карантин в школах из-за вспышки вируса в Китае

Минпросвещения: ограничения в школах из-за метапневмовируса не планируются

В России не планируют вводить ограничения в учебных заведениях из-за метапневмовируса, вспышка которого произошла в Китае, говорится в сообщении Минпросвещения, поступившем в РБК.

Как рассказали в ведомстве, обращений, связанных с распространением этого вируса на российской территории, от «участников образовательного процесса» не поступало. В министерстве отметили, что ежедневно проводят мониторинг и держат ситуацию под контролем.

«Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он добавил, что учебные заведения готовы «к различным вызовам» благодаря опыту, приобретенному во время пандемии коронавируса. По словам министра, в образовательных организациях с тех пор уделяют особое внимание мерам профилактики.

Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусом
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

2 января Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило об активном росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в северных провинциях страны.

В Роспотребнадзоре после этого заявили, что взяли на контроль ситуацию с распространением этого вируса в Китае. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал РБК, что метапневмовирус относится к «типичным возбудителям ОРВИ», для него характерны сезонные всплески заболеваемости. Он отметил, что этот вирус знаком и жителям России, и рекомендовал соблюдать стандартные меры профилактики: не прикасаться к лицу грязными руками, тщательно мыть их, регулярно проветривать помещения, а также избегать общения с людьми с симптомами ОРВИ и в целом мест массового пребывания.

Симптомами заражения метапневмовирусом являются типичные проявления острой респираторной вирусной инфекции: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. Как рассказал Чуланов, у взрослых инфекция, как правило, протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно. При этом вирус может вызывать и острые респираторные инфекции, такие как бронхиолит и пневмония, отмечали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркивали, что особенно опасен метапневмовирус может быть для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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