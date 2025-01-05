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Общество ,  
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В Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны. В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.

Ранее Independent написала, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Метапневмовирус вызывает симптомы, сходные с проявлениями обычной простуды и гриппа. Хотя заболевание, как правило, протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой, отмечает издание.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало, отмечал портал. Кроме того,  настоящее время не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.

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Теги
Китай вирус болезнь пневмония
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