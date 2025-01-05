Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусом

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Для предотвращения заражения метапневмовирусом, вспышка которого произошла в Китае, необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ, сообщил РБК главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В частности, он рекомендовал мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками, содержащими спирт, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, а также избегать общения с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, и в целом мест массового пребывания.

«Данный вирус знаком и жителям Российской Федерации, для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости. На 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%)», — отметил инфекционист. В нынешнем эпидемическом сезоне доля метапневмовируса среди всех возбудителей ОРВИ на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%, уточнил он.

Вирус относится к «типичным возбудителям ОРВИ», для него характерны сезонные всплески заболеваемости, добавил Чуланов.

Ранее Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило об активном росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в северных провинциях страны.

В Роспотребнадзоре позднее сообщили, что взяли на контроль ситуацию с распространением этого вируса в Китае.

Симптомами заражения метапневмовирусом являются типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. Как рассказал Чуланов, у взрослых инфекция, как правило, протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно. При этом вирус может вызывать и острые респираторные инфекции, такие как бронхиолит и пневмония, отмечали в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркивали, что особенно опасен метапневмовирус может быть для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.