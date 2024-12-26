Лукашевич пообещал России проблемы из-за Финляндии

Лукашевич: Финляндия за свое председательство в ОБСЕ создаст проблемы России

Александр Лукашевич (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Финское председательство в ОБСЕ в будущем году может создать сложности России, считает российский постпред при объединении Александр Лукашевич.

Он напомнил, что затем, в конце 2025 года, Хельсинки возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности, который в ОБСЕ занимается повышением стабильности в военной сфере.

«Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьезные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны», — сказал Лукашевич «РИА Новости».

В целом постпред отметил, что перспективы взаимодействия России с Финляндией далеки от оптимистичных, что «вызывает серьезную тревогу за будущее самой организации».

Кроме того, финские парламентарии в будущем году примут руководство еще одной площадкой ОБСЕ — Парламентской ассамблеей.

«Это беспрецедентная ситуация, которая осложняет взаимодействие», — заявил российский дипломат. Тем не менее он надеется, что и в этих условиях, «возможно, удастся проложить какую-то «тропинку» для будущего, сохранив этот канал коммуникации, несмотря на всю конфронтационную спираль».

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, Украина, США, Великобритания, Франция, Германия и другие.

В этом году в ОБСЕ сменилось руководство, должность генерального секретаря организации занял экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу. На пост директора бюро по демократическим институтам и правам человека назначили Марию Телалян из Греции. Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств стал Кристоф Камп из Нидерландов, а представителем организации по вопросам свободы СМИ — Ян Браату из Норвегии.