При тушении пожара после атаки дронов в Энгельсе погибли двое пожарных
В ходе работ по ликвидации пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе под Саратовом после атаки дронов, погибли двое пожарных, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Также один пожарный госпитализирован в больницу.
В Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор.
Утром Бусаргин писал об уничтожении нескольких беспилотников над Энгельсом и Саратовом. По его словам, обломки попали на промышленный объект, что привело к пожару. О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил.
Энгельс и Саратов уже несколько раз подвергались атакам украинских дронов. Вблизи города Энгельс находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой базируются самолеты дальней авиации. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.
В декабре дроны атаковали военный аэродром в Саратовской области, пострадавших и разрушений не было. В конце августа дроны также атаковали Саратов и Энгельс, один дрон врезался в высотный жилой комплекс на Предмостовой площади. Погибла одна женщина.
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