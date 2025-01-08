В Энгельсе введут режим ЧС после атаки беспилотников

Роман Бусаргин (второй справа) (Фото: busargin_r / Telegram)

В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Решение принято на фоне увеличения площади возгорания на промышленном предприятии, которое атаковал дрон, уточнил глава региона.

«На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал Бусаргин.

Утром 8 января губернатор написал об уничтожении нескольких беспилотников над Энгельсом и Саратовом. Обломки упали на промышленный объект, начался пожар. На месте ЧП организовали оперативный штаб.

Во время ликвидация возгорания погибли двое пожарных, еще одного доставили в больницу. На каком именно предприятии произошел пожар, Бусаргин не уточнил.