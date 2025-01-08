В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ журналистом «Известий»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецке состоялась церемония прощания с погибшим при ударе FPV-дрона журналистом «Известий» Александром Мартемьяновым, сообщила газета.

Корреспондента издания похоронили на Аллее героев на кладбище «Донецкое море».

Беспилотник атаковал автомобиль с российскими журналистами в районе поселка Красный Партизан 4 января. Корреспонденты ехали со съемок в Горловке и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Помимо него, в машине находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ссадины и контузии, их доставили в больницу.

СК завел уголовное дело по ст. 105, 167 Уголовного кодекса — убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также умышленное повреждение имущества. МИД России призвал ЮНЕСКО и другие международные организации отреагировать на атаку.