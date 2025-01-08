Врио губернатора Ростовской области рассказал об отражении атаки дронов

Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области сбили пять дронов

В Ростовской области ночью сбили пять беспилотников, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, атака дронов была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах.

«По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — написал он.

В ночь на 5 января над Ростовской областью было уничтожено 37 дронов, сообщали врио губернатора и Минобороны. Слюсарь говорил, что беспилотники были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В Неклиновском районе при атаке пострадал семилетний ребенок.